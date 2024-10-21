В Европе создали компактную «энергостанцию» для синтетических клеток

«Наша задача состояла в создании максимально просто устроенного аналога митохондрий. В природных органеллах данного типа содержится несколько сотен различных компонентов, тогда как наша система преобразования энергии состоит из всего пяти подобных блоков. В отличие от эволюции, нам не пришлось работать с уже существующими компонентами, что часто ведет к чрезмерному усложнению порожденных ей систем», — пояснил профессор Гронингенского университета Берт Пулман, чьи слова приводит пресс-служба вуза.