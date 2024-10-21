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В Красноярске недоделанные дороги проверила прокуратура

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Четыре участка в краевой столице оказались не готовы к нужным срокам.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Прокуратура проверила дорожный ремонт и выяснила, что работы завершены на 69 объектах из запланированных 73, несмотря на истекшие 15 октября сроки.

Также не окончено строительство транспортной развязки в мкр-н «Тихие Зори» — готовность объекта составляет 87%. С отставанием устраняются строительные недостатки на переезде через Северное Шоссе.

Прокуратура внесла представления руководителям МКУ «УДИБ», МКУ «УКС», сообщается в ведомстве. Также возбуждены административные дела по статье о нарушении порядка заключения контракта.

Специалисты ежедневно контролируют ход ремонтных работ, где сроки были нарушены.

Прокуратура