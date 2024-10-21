Холодный рывок — и снова бархатная осень! Синоптики обещают потепление в Крыму

Кстати, для тех, кто еще не успел закрыть купальный сезон, сейчас — самое время! Температура воды в Черном море в некоторых городах все еще остается комфортной. В Ялте, Алуште и Севастополе — до +19 градусов, в Феодосии и Евпатории — +18. Холоднее всего в Азовском море и Керченском проливе — до +14 градусов.