Холодный рывок — и снова бархатная осень! Синоптики обещают потепление в Крыму

В середине октября в Крым пришли холода. Местным даже пришлось достать зимние куртки! Но синоптики успокаивают: еще пару дней — и снова потеплеет.
Как рассказала КП-Крым замначальника регионального гидрометцентра Вероника Шенгелай, первая половина недели будет холодной. Температура опустится до +1 до +6 градусов ночью, а ветер усилится до 17 метров в секунду. Но со среды на полуостров снова придет долгожданное тепло.
«Дневные температуры поднимутся до +18−20 градусов. Опасных метеорологических явлений не ожидается», — отметила синоптик.
После влияния тыловой части циклона погоду изменит восточный ветер. Осадки пойдут на убыль, дожди прекратятся. Начиная со среды, антициклон принесет нам часть средиземноморского тепла и много солнца.
Кстати, для тех, кто еще не успел закрыть купальный сезон, сейчас — самое время! Температура воды в Черном море в некоторых городах все еще остается комфортной. В Ялте, Алуште и Севастополе — до +19 градусов, в Феодосии и Евпатории — +18. Холоднее всего в Азовском море и Керченском проливе — до +14 градусов.
Ранее КП-Крым сообщала о том, что и в середине ноября воздух на полуострове может прогреться до +18−20 °С днем. Но в конце месяца дневная температура снова опустится до 5−6 °С.
На южном побережье температура воздуха днем будет держаться в пределах +9…+16 °С, а температура воды — 15−18 °С. Ближе к середине месяца температура плавно опустится до значений +6…+10 °С.