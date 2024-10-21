Все соцучреждения Ростова уже отапливаются, дома подключили к теплу на 90%

Процесс подключения потребителей к теплу в Ростове-на-Дону ведется в штатном режиме. Об этом 21 октября сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.
— Отопление уже есть во всех городских учреждениях социальной сферы, в том числе в школах и детских садах, — рассказал Алексей Логвиненко.
Кроме того, по словам сити-менеджера, к теплу подключены уже 90% жилых домов с централизованным теплоснабжением.
— Поставил задачу подключить всех потребителей до конца недели, — добавил Алексей Логвиненко.
Напомним, ранее синоптики спрогнозировали резкое потепление в Ростовской области.