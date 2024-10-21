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Все соцучреждения Ростова уже отапливаются, дома подключили к теплу на 90%

Детсады и школы в Ростове уже отапливаются, продолжается подключение жилых домов.

Источник: Комсомольская правда

Процесс подключения потребителей к теплу в Ростове-на-Дону ведется в штатном режиме. Об этом 21 октября сообщил глава администрации Алексей Логвиненко.

— Отопление уже есть во всех городских учреждениях социальной сферы, в том числе в школах и детских садах, — рассказал Алексей Логвиненко.

Кроме того, по словам сити-менеджера, к теплу подключены уже 90% жилых домов с централизованным теплоснабжением.

— Поставил задачу подключить всех потребителей до конца недели, — добавил Алексей Логвиненко.

Напомним, ранее синоптики спрогнозировали резкое потепление в Ростовской области.