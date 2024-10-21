В красноярских Тихих зорях появится разворотная площадка для автобусов

Подрядчик уже расчистил территорию от строительного мусора, сейчас ее подготавливают под отсыпку, разравнивают землю.
Как сообщили в мэрии, участок площадью 2880 квадратных метров на безвозмездной основе предоставило АО «Красноярский деревообрабатывающий комбинат».
Сообщается, что жители близлежащих домов, автовладельцы и маршрутчики не раз жаловались на то, что отсутствие специализированной разворотной площадки создает риск для пешеходов и в целом осложняет дорожную ситуацию.
«Отсутствие автобусной площадки создавало значительные неудобства для водителей. Невозможность полноценно совершить разворот маршрутному транспорту негативно сказывалось на безопасности и комфорте всех участников дорожного движения. Разворотная площадка станет значимым шагом к улучшению транспортной нагрузки и повышению уровня безопасности», — отметила глава Свердловского района Лилия Назмутдинова.
Закончить работы планируется в ноябре этого года.