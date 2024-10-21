В 2024 году в Крыму построено шесть новых объектов здравоохранения, капитально отремонтировано 25 учреждений

Об этом в своем Telegram-канале заявил Глава Республики Крым. По словам Главы Крыма, в сфере здравоохранения республики происходят большие позитивные изменения. В одном только 2024 году в Крыму построено шесть объектов здравоохранения, в том числе модульный корпус дневного стационара для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в Крымском республиканском онкологическом клиническом диспансере имени В. М. Ефетова, два фельдшерско-акушерских пункта и три врачебные амбулатории в Судакском городском округе. Кроме того, возведены подстанции скорой медицинской помощи в пгт Зуя Белогорского района и в городе Евпатории, а до конца года такой же объект появится в городе Саки, — перечислил Глава республики.