«Дождь» в самолёте и разбившаяся под Калининградом сотрудница полиции: 14 событий, которые обсуждали в выходные

1. Ночью в воскресенье, 20 октября, на мамоновской трассе насмерть разбилась 20-летняя девушка-водитель, на большой скорости влетевшая в дерево. Удар был такой силы, что у машины вырвало двигатель, его нашли неподалёку в кустах. По данным источника в правоохранительных органах, погибшая была сотрудницей полиции.