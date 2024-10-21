«Дождь» в самолёте и разбившаяся под Калининградом сотрудница полиции: 14 событий, которые обсуждали в выходные

На мамоновской трассе разбилась сотрудница полиции, Пионерский сидел без газа и воды, а в самолёте из Санкт-Петербурга пошёл дождь: что обсуждали читатели «Клопс» в выходные.
1. Ночью в воскресенье, 20 октября, на мамоновской трассе насмерть разбилась 20-летняя девушка-водитель, на большой скорости влетевшая в дерево. Удар был такой силы, что у машины вырвало двигатель, его нашли неподалёку в кустах. По данным источника в правоохранительных органах, погибшая была сотрудницей полиции.
2. В субботу, 19 октября, в Гурьевском районе внедорожник, в котором ехала семья, столкнулся с грузовым микроавтобусом и вылетел в кювет. 55-летнюю пассажирку увезли в больницу с черепно-мозговой травмой и переломами ног.
3. В самолёте, летевшем из Санкт-Петербурга в Калининград, пошёл дождь. ЧП произошло на рейсе №DP-535. Проблемы начались сразу же после того, как лайнер набрал высоту. Пассажиры затыкали течь салфетками, чтобы не капала вода. Бортпроводники не смог объяснить путешественникам причину появления осадков в салоне.
4. В выходные в Пионерском часть города осталась без газа. Под отключение попали дома в Комсомольском переулке, частично — на ул. Советской, Октябрьской, Вокзальной и других. В субботу, 19 октября, в городе на некоторых улицах отключили ещё и воду.
5. В воскресенье, 20 октября, в Калининграде на Судостроительной произошёл пожар на складе деревообрабатывающего предприятия. Пламя охватило 30 квадратных метров бытового помещения и перекинулось на фасад.
6. В субботу, 19 октября, волейболистки «Локомотива» победили в шестом подряд матче Суперлиги. Калининградки обыграли красноярский «Енисей» со счётом 3:1.
7. На следующий день «Локомотив» обыграл «Енисей» в первом четвертьфинальном матче Кубка России со счётом 3:0.
8. На воскресной игре в Ярославле футболисты «Балтики» обошли местный «Шинник» со счётом 1:3. Калининградцы на сутки возглавили турнирную таблицу Первой лиги.
9. В калининградском госархиве показали, как в 2000-х выглядела ул. Черняховского, 74, где раньше располагалось кафе «Титаник». После премьеры одноимённого фильма-катастрофы во многих российских городах стали появляться заведения с таким же названием.
10. В субботу, 19 октября, в микрорайоне Чкаловск работники администрации Калининграда высадили 300 елей. Деревья появились на территории лесничества вдоль улицы Планерной.
11. В этот же день в посёлке Александровка Полесского городского округа высадили 1 200 ёлочек в рамках проекта «Экология». К осенней акции присоединилось более ста человек.
12. В Калининградской области впервые провели учения по беспарашютному десантированию, которые раньше проходили в Ленинградской области. В тренировках участвовали сотрудники мобильного отряда особого назначения «Град» регионального управления Росгвардии и экипажи вертолётов Ми-8 авиаэскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии.
13. Ночью в субботу, 19 октября, в Кирсанове Тамбовской области произошёл взрыв бытового газа. Пожар распространился на более 150 м², открытое горение ликвидировали к утру. Шесть человек госпитализированы в тяжёлом состоянии. При разборе завалов обнаружили тела троих погибших.
14. Певицу Монеточку* объявили в розыск. Соответствующая карточка появилась в базе МВД России. 26-летнюю Елизавету Гырдымову, родившуюся в Екатеринбурге, разыскивают по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ «Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах».
* Физлицо, выполняющее функции иностранного агента.