«Я — его Настенка!» Белорусская певица Анастасия Тиханович рассказала об особой связи со своим отцом Александром Тихановичем

«У нас с ним особая связь, она всегда была и всегда будет. Ее нельзя описать словами, ее можно только чувствовать. Очень грустно от понимания, что я больше уже не смогу увидеть многих совершенно обычных вещей. Как он идет к машине своей особенной походкой, как, тащит фрукты с базара, как забавно ругается, а потом быстро отходит и мирится, как прищурив глаз, “травит” новый анекдот, а все падают со смеху, потому что так смешно больше никто не рассказывает…» — искренне констатировала Анастасия.