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«Я — его Настенка!» Белорусская певица Анастасия Тиханович рассказала об особой связи со своим отцом Александром Тихановичем

Дочь белорусского певца Александра Тихановича рассказала об особой связи с отцом.

Источник: Комсомольская правда

Дочь Ядвиги Поплавской и Александра Тихановича Анастасия сразила поклонников невероятно искренним, трепетным и чутким признанием о своем отце.

Замечательный праздник — День отца — отмечается в Беларуси 21 октября. По этому случаю певица и продюсер Анастасия Тиханович на своей странице в соцсети поделилась подборкой из фотографий, цветные, черно-белые, они были сделаны в самые разные годы.

Снимки невероятно атмосферные. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

На кадрах Анастасия вместе со своим отцом, легендарным советским и белорусским артистом Александром Тихановичем, который умер в конце января 2017 года. Под подборкой снимков Анастасия разместила текст, от которого щемит в сердце, а к глазам подбираются слезы.

Певица показала редкие кадры. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

«День Отца… Для меня каждый день — это день, в котором есть мой Отец. Мой Папа, самый золотой, самый добрый человек, самый любящий. Всегда все бравший близко к сердцу, в котором было так много настоящей любви к людям, к Богу, к миру, к своей семье, к своему призванию», — написала Анастасия.

Анастасия похожа и на маму, и на папу. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

Единственная дочь легенд сцены призналась: ее отношения с отцом — уникальны. Таких больше не будет.

Снимки сделаны в разные годы. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

«У нас с ним особая связь, она всегда была и всегда будет. Ее нельзя описать словами, ее можно только чувствовать. Очень грустно от понимания, что я больше уже не смогу увидеть многих совершенно обычных вещей. Как он идет к машине своей особенной походкой, как, тащит фрукты с базара, как забавно ругается, а потом быстро отходит и мирится, как прищурив глаз, “травит” новый анекдот, а все падают со смеху, потому что так смешно больше никто не рассказывает…» — искренне констатировала Анастасия.

Фолловеры смогли рассмотреть кадры во всех деталях. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

Впрочем, это искреннее признание она закончила очень светло и позитивно.

На некоторых снимках Анастасия еще совсем ребенок. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

«Теперь я только могу чувствовать, что, как и всегда, он поддерживает и защищает меня, пусть незримо. И очень любит. И я его тоже сильно. Ты — лучший Папа, которого можно только представить, а я — навсегда бесконечно любящая тебя твоя Настенка».

Текст, который написала Анастасия, невероятно личный. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

В комментариях — а их собралось немало — очень добрые слова: и в адрес Анастасии, и в адрес ее родителей.

Анастасия продолжает творческую династию. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

«Какие прекрасные фотографии», — написал в числе первых певец и наставник очередного сезона проекта «Фактор.by» Денис Клявер, который много лет дружит с Анастасией Тиханович.

С Денисом Клявером Анастасию связывают давние дружеские отношения. Фото: личная страница Анастасии Тиханович в соцсети.

Фолловеры, рассмотрев все фотографии, делятся своими воспоминаниями от концертов и личного общения с Александром Тихановичем. «Анастасия, как здорово, что вы так бережно храните память о вашем отце! Великий артист!», «Прекрасный талантливый певец! Наша молодость — Александр Тиханович. Спасибо за творчество! Браво, Маэстро!», — этот комментарий получил немало поддерживающих лайков.

Ранее мы писали о гордости белорусских болельщиков: теннисистка Арина Соболенко стала первой ракеткой мира (тут про это).