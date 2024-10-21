Новая врачебная амбулатория открылась в Иркутском районе

Врачи будут принимать до трех тысяч пациентов, из них около 1,7 тысячи — дети. В амбулатории есть кабинет педиатра, терапевта, стоматолога, кабинет неотложной медпомощи, место для физиотерапевтического лечения и для медицинской профилактики.