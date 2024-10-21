Новая врачебная амбулатория открылась в Иркутском районе

В селе Максовщина Иркутского района открыли новую врачебную амбулаторию. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, медучреждение возвели в марте этого года, на это потратили 33,5 миллиона рублей. Также выделили 1,7 миллиона на дополнительную закупку оборудования.
Врачи будут принимать до трех тысяч пациентов, из них около 1,7 тысячи — дети. В амбулатории есть кабинет педиатра, терапевта, стоматолога, кабинет неотложной медпомощи, место для физиотерапевтического лечения и для медицинской профилактики.
— До этого жители села ездили к врачам в соседнее село Мамоны, либо в Иркутск. Сейчас медицинская помощь станет ближе и доступнее жителям села. Открытие амбулатории позволит повысить охват населения профилактическими мероприятиями, диспансерным наблюдением хронических больных, — рассказал министр здравоохранения региона Андрей Модестов.
Врачи, фельдшеры, медсестры ежедневно смогут проводить электрокардиографическое исследование, измерять внутриглазное давление, онкологический скрининг и многое другое.
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