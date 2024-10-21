Новая зона платной парковки в центре Перми заработает с начала декабря

В дополнительной тарифной зоне размер платы за пользование парковкой составит 30 ₽ в час. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В сентябре 2024 года в Перми был проведен очередной мониторинг уровня максимальной занятости платных парковочных мест. По его результатам были выявлены участки улиц, где уровень занятости парковочных мест превысил 90%. В соответствии с методикой расчета за пользование платными парковками, мэрия Перми приняла решение о выделении дополнительной тарифной зоны № 103 с повышенным размером оплаты. Это позволит повысить оборачиваемость парковочных мест в зоне платной парковки и снизить загруженность улично-дорожной сети в центре города.
Зона № 103 будет ограничена ул. Максима Горького, Советской, Н. Островского, Петропавловской, Клименко и Луначарского.
С начала действия нового тарифа при оплате парковки сервисы для оплаты парковочных мест будут автоматически перенастроены. Оплатить использование платной парковки можно будет на сайте «Парковочное пространство Перми», через мобильное приложение «RuParking», через SMS-сообщения, при помощи паркомата (банковской картой), а также с помощью абонемента.