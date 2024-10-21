Новая зона платной парковки в центре Перми заработает с начала декабря

В сентябре 2024 года в Перми был проведен очередной мониторинг уровня максимальной занятости платных парковочных мест. По его результатам были выявлены участки улиц, где уровень занятости парковочных мест превысил 90%. В соответствии с методикой расчета за пользование платными парковками, мэрия Перми приняла решение о выделении дополнительной тарифной зоны № 103 с повышенным размером оплаты. Это позволит повысить оборачиваемость парковочных мест в зоне платной парковки и снизить загруженность улично-дорожной сети в центре города.