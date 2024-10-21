Пробки из-за неработающих светофоров снова собрались в центре Ростова

21 октября в центре Ростова-на-Дону произошло отключение светофоров. По словам очевидцев, обесточенным оказался перекресток на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского.
Судя по электронным интернет-картам, сейчас в указанном районе наблюдается затор. Машины стоят на Ворошиловском в сторону Набережной.
По данным городской администрации, светофоры перестали работать во время планового отключения электричества. Запитать регулировочную технику обещают до 16 часов.
Напомним, похожие отключения в центре Ростова отмечали также 3 и 10 октября.