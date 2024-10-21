Олбани
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пробки из-за неработающих светофоров снова собрались в центре Ростова

21 октября в центре Ростова-на-Дону произошло отключение светофоров.

Источник: Комсомольская правда

21 октября в центре Ростова-на-Дону произошло отключение светофоров. По словам очевидцев, обесточенным оказался перекресток на пересечении Большой Садовой и Ворошиловского.

Судя по электронным интернет-картам, сейчас в указанном районе наблюдается затор. Машины стоят на Ворошиловском в сторону Набережной.

По данным городской администрации, светофоры перестали работать во время планового отключения электричества. Запитать регулировочную технику обещают до 16 часов.

Напомним, похожие отключения в центре Ростова отмечали также 3 и 10 октября.