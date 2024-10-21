Возмущенные жители Николаевки жалуются Бастрыкину на нехватку выплат по КРТ

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах проверки по факту нарушения прав жителей Николаевки, чьи дома попали под расселение в рамках КРТ. Об этом сообщает Telegram-канал Следком.
Жители Николаевки, чьи дома отправили под снос, записали видеообращение к председателю СКР Александру Бастрыкину. В обращении говорится, что размер предлагаемой им компенсации для расселения недостаточен, чтобы приобрести аналогичное жилье.
«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводится процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ (халатность)», — говорится в сообщении ведомства.
Руководителю регионального СК поручено предоставить повторный доклад о ходе и результатах проверки с учетом довод из видеообращения.
Ранее сообщалось о том, что неизвестны подожгли хозяйственные постройки на территории одного из домов в Николаевке. По этому факту возбуждено уголовное дело.