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В Воронеже жители Шилово пожаловались на бессонную ночь из-за громкой музыки

Ее врубили в автомобилях на улице Острогожской.

Источник: Комсомольская правда

Жители воронежского микрорайона утром в воскресенье, 20 октября, пожаловались на бессонную ночь. Люди не смогли упасть в объятия Морфея из-за громкой музыки, раздававшейся в их дворах по адресам: улица Острогожская, №№ 170/5 и 170/10.

Во дворах этих домов молодые люди на машине в 1.30 20 октября громко включили музыку. Видимо, аудиосистема в автомобиле была мощная, раз лишила людей сна. Видео музыкального беспредела разместили в паблике «Жители Шилово (Воронеж)» ВКонтакте.

В Воронеже громкая музыка не первый раз вызывает недовольство желающих отдохнуть людей. К примеру, не раз жаловались на громкие компании в районе ВАСО.