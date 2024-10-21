В Воронеже жители Шилово пожаловались на бессонную ночь из-за громкой музыки

Жители воронежского микрорайона утром в воскресенье, 20 октября, пожаловались на бессонную ночь. Люди не смогли упасть в объятия Морфея из-за громкой музыки, раздававшейся в их дворах по адресам: улица Острогожская, №№ 170/5 и 170/10.