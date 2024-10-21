Самый длинный мост в Казахстане открыли на Бухтарминском водохранилище

«Новый мост построен по поручению Главы государства в целях повышения комфорта и безопасности жителей. Вы знаете, что в регионе на протяжении 50 лет граждане передвигались то на пароме летом, то прямо по льду в зимнее время. Создание сооружения местные жители ждали очень давно».