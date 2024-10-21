Самый длинный мост в Казахстане открыли на Бухтарминском водохранилище

Это двухполосный автомобильный мост длиной 1316 метров. Сооружение сможет пропускать до 80 тысяч автомобилей в сутки, к переправе подведено 18 километров новых дорог. Проект был реализован с применением передовых инженерных технологий и соблюдением всех стандартов качества.
Как отметили в правительстве, проект направлен на решение многолетней проблемы транспортной связности, мост соединяет шесть районов: Курчумский, Үлкен Нарын, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский.
Как отметил Бектенов, мост обеспечит круглогодичное безопасное движение транспортных средств и придаст импульс социально-экономическому развитию Восточного Казахстана. Также он окажет положительное влияние на развитие транспортно-логистической отрасли страны.
«Новый мост построен по поручению Главы государства в целях повышения комфорта и безопасности жителей. Вы знаете, что в регионе на протяжении 50 лет граждане передвигались то на пароме летом, то прямо по льду в зимнее время. Создание сооружения местные жители ждали очень давно».
Рады открытию моста и местные жители. Это улучшит связь между населенными пунктами по обе стороны Бухтарминского водохранилища.