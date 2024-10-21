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Гитарист Slayer Керри Кинг рассказал, какой трек группы сложнее всего играть

Артист признался, что композиция из альбома Divine Intervention (1994) — самая быстрая у треш-коллектива.

Источник: Звук

Артист признался, что композиция из альбома Divine Intervention (1994) — самая быстрая у треш-коллектива.

Гитарист Slayer рассказал об этом в разговоре с Metal Hammer. «Это не та песня, которую я собираюсь играть вживую в ближайшее время!» — добавил Кинг.

Также музыкант назвал свой любимый рифф у покойного гитариста группы Джеффа Ханнемана. Выбор Керри пал на Raining Blood из лонгплея Reign in Blood (1986). «Не просто рифф, а целое шоу», — охарактеризовал партию исполнитель.

Ранее Кинг рассказал, кто из актеров мог бы сыграть его в кино.