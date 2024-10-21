Избыток закройщиков, агрономов, фотографов и бизнес-аналитиков наблюдается в Минске

Так, низкий спрос в Минске фиксируется в отношении таких рабочих специальностей, как вязальщица, закройщик, косметик, кузнец ручной ковки и обувщик по ремонту обуви. Также в белорусской столице не очень востребованы печатники, радиомеханики, сборщики обуви, станочники деревообрабатывающих станков, ткачи и фотографы.