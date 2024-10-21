Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избыток закройщиков, агрономов, фотографов и бизнес-аналитиков наблюдается в Минске

Власти навали самые невостребованные профессии в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, специалисты и рабочие по каким профессиям наименее востребованы в Минске в 2024 году. Барометр возможности занятости в белорусской столице опубликовал Комитет по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома.

Так, низкий спрос в Минске фиксируется в отношении таких рабочих специальностей, как вязальщица, закройщик, косметик, кузнец ручной ковки и обувщик по ремонту обуви. Также в белорусской столице не очень востребованы печатники, радиомеханики, сборщики обуви, станочники деревообрабатывающих станков, ткачи и фотографы.

Но еще в Минске низкий спрос на служащих по профессиям: агроном, ландшафтный архитектор, бизнес-аналитик, дизайнер, корреспондент, логистик, режиссер, секретарь-референт, хореограф, художник-модельер, эколог и экскурсовод.

При этом водители, каменщики и кассиры стали самыми востребованными профессиями в Минске.