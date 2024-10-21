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Омские дорожники укладывают новый асфальт на 4-й Дачной

Завершить работы планируют уже до конца дня.

Источник: Комсомольская правда

Благоприятная погода помогает омским дорожникам обновлять дороги в Омске. Сегодня специалисты УДХБ укладывают новый асфальт на 4-й Дачной и обустраивают тротуар на улицах 50 лет Профсоюзов и 22-о Партсъезда.

На 4-й Дачной новый асфальт появится на участке дороги от гаражного кооператива «Омич-50» до улицы 2-я Кольцевая.

На подходах к пешеходному переходу на 19-й Марьяновской уже подготавливают основания для укладки нового тротуара на улицах 50 лет Профсоюзов и 22-о Партсъезда.

Как отметил мэр Сергей Шелест, работы по обновлению участков дорог будут продолжаться, пока в городе сохраняется благоприятная погода.