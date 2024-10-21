Летняя засуха в Европе в 2022 году была на треть усилена глобальным потеплением

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Европейские климатологи выяснили, что масштабы и острота мощнейшей летней засухи 2022 года в Европе были усилены примерно на треть в результате многолетнего действия глобального потепления на влажность почв, объем переносимой воды реками и другие климатические параметры. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале Nature Geoscience.
«Европа столкнулась с масштабными социально-экономическими проблемами летом 2022 года в результате установления необычно мощной и продолжительной засухи. Мы обнаружили, что в центральной и южной Европе в то время установился рекордно сильный дефицит общих запасов воды за все время наблюдений. Несмотря на то, что главной причиной этого послужил низкий уровень осадков, глобальное потепление примерно на 30% усилило остроту этого кризиса», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа европейских климатологов под руководством профессора Центра Гельмгольца по исследованию окружающей среды (Германия) Якоба Чайшлера при изучении факторов, повлиявших на возникновение мощнейшей засухи на юге и в центральных регионах Европы летом 2022 года. В это время, как отмечают ученые, уровень воды во многих европейских реках, а также влажность почвы упала до рекордно низких значений за всю историю наблюдений.
Ученые заинтересовались тем, насколько это экстремальное погодное явление было обусловлено краткосрочными погодными факторами, такими как аномально низкий уровень осадков на протяжении нескольких недель, и долгосрочными климатическими процессами, в том числе ростом температур и снижением влажности почвы. Руководствуясь этими идеями, климатологи сравнили результаты спутниковых наблюдений за почвами и реками Европы во время засухи с результатами расчетов при помощи моделей климата.
Это сравнение показало, что общий дефицит влаги во всех европейских реках и почвах летом 2022 года составил рекордные 280 куб. км, что эквивалентно 128 млн олимпийских бассейнов. Около трети этого объема было потеряно, как обнаружили исследователи, в результате действия нескольких долгосрочных климатических трендов на уровень воды в европейских реках и ее количество в грунте.
Как отмечают ученые, аномалии в уровне осадков и влажности почвы фиксировались в разных регионах Европы на протяжении нескольких лет до начала засухи, в том числе во время засух 2018−2020 годов, от последствий которых многие регионы Европы не успели полностью восстановиться к концу 2021 года. Эти многолетние тренды дополнительно усилили рекордно сильную засуху 2022 года, что подчеркивает важную роль глобального потепления в развитии подобных катаклизмов, подытожили климатологи.
В последние годы на Земле значительным образом участились засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов. Не менее серьезно на жизнь человечества повлияли засухи в Европе в 2022 году, в результате которых урожай риса в Италии снизился на треть, а во многих странах на юге субконтинента возникли массовые лесные пожары.