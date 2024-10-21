Летняя засуха в Европе в 2022 году была на треть усилена глобальным потеплением

В последние годы на Земле значительным образом участились засухи, волны жары и другие экстремальные погодные явления. Яркими примерами этого являются недавние засухи и связанные с ними пожары на западе США и в Австралии, унесшие жизни миллионов животных и уничтожившие огромные площади лесных массивов. Не менее серьезно на жизнь человечества повлияли засухи в Европе в 2022 году, в результате которых урожай риса в Италии снизился на треть, а во многих странах на юге субконтинента возникли массовые лесные пожары.