Океанологи изучат течения и залежи нефти и газа в глубинах Атлантики

«Морские течения на глубинах в несколько километров являются наименее изученным компонентом трехмерной циркуляции мирового океана. Наша экспедиция затронет ряд неизученных разломов Срединно-Атлантического хребта, измерения в которых ранее не проводились. Численные модели предсказывают наличие интенсивных потоков в этих разломах, но какова их интенсивность, структура и временная изменчивость, а также какое влияние они оказывают на геологические процессы — на эти вопросы можно ответить только по результатам экспедиционных наблюдений», — заявил начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник Лаборатории гидрологических процессов Института океанологии РАН Дмитрий Фрей, чьи слова приводятся в сообщении.