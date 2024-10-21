Океанологи изучат течения и залежи нефти и газа в глубинах Атлантики

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» в ближайшие два месяца займется изучением глубинных течений в Атлантическом океане и их влиянием на залежи нефти и газа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Института океанологии им. Ширшова РАН.
«Морские течения на глубинах в несколько километров являются наименее изученным компонентом трехмерной циркуляции мирового океана. Наша экспедиция затронет ряд неизученных разломов Срединно-Атлантического хребта, измерения в которых ранее не проводились. Численные модели предсказывают наличие интенсивных потоков в этих разломах, но какова их интенсивность, структура и временная изменчивость, а также какое влияние они оказывают на геологические процессы — на эти вопросы можно ответить только по результатам экспедиционных наблюдений», — заявил начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник Лаборатории гидрологических процессов Института океанологии РАН Дмитрий Фрей, чьи слова приводятся в сообщении.
В частности, ученые планируют исследовать сформированные под действием придонных течений осадочные тела, привлекающие внимание ведущих мировых нефтегазовых компаний как перспективные коллекторы нефти и газа. Также ученые продолжат изучение глубинной составляющей Атлантической меридиональной циркуляции, которая играет важнейшую роль в глобальном океаническом конвейере, тесно связанном с климатом. В частности, океанологи исследуют особенности глубоководных потоков Антарктической донной воды в Северной Атлантике, а также осадконакопление в ключевых районах океана под влиянием придонных течений в условиях изменяющегося климата.
«Изменения глобального климата влияют на количество и масштаб экстремальных погодных явлений, отражающихся на жизни миллиардов людей по всему миру, что делает получение знаний об океанической составляющей глобальной климатический системы Земли задачей критической важности. Полученные учеными в ходе экспедиции современные гидрофизические и геологические данные о состоянии морской среды и морского дна в ключевых районах океана позволят уточнить климатические модели и составить более точные прогнозы климатических изменений», — ожидают в институте.
Исследования также предполагают изучение подводных каналов и разломов с целью выявления, прогнозирования и предупреждения геологических опасностей при строительстве подводных коммуникаций. В частности, глубоководные проходы и каналы являются местами распространения гравитационных потоков и характеризуются развитием оползневых процессов, которые способны разрушать системы подводных технологических объектов.
Экспедиция, вышедшая из Калининграда, завершится 18 декабря в этом же порту. Помимо Института океанологии РАН, в работах принимают участие ученые Балтийского федерального университета им. Канта и инженеры компании «Морские неакустические комплексы и системы». В ходе рейса планируются эксперименты с опытным отечественным оборудованием, которое позволяет исследовать различные гидрофизические процессы в океане и важно при обновлении приборной базы для морских исследований.