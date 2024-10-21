Движение по трассе под Ростовом оказалось парализовано из-за дорожных работ

Движение транспорта на трассе под Ростовом-на-Дону оказалось затруднено из-за дорожных работ. Об этом сообщают очевидцы, ситуация также подтверждается данными электронных интернет-карт.
Заторы растянулись между Аксаем и Новочеркасском. Машины стоят на Новочеркасском шоссе вблизи поселков Степного и Мускатного. Также затор сохраняется на Западной улице, от Аксайского проспекта до Аксайского моста.
Водителям следует заранее планировать свои маршруты. За рулем нужно быть осторожными. Необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.