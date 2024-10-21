Суровый мир K-pop: что запрещено делать айдолам

Скандалы в южнокорейской музыкальной индустрии могут возникнуть даже на пустом месте: надел не то, сказал не так, посмотрел не в ту сторону. Исполнители живут в мире постоянных запретов, многие из которых для нас кажутся безумными. Мы решили разобраться, на какие условия готовы пойти артисты, чтобы дебютировать в K-pop-индустрии, которую многие называют бездушной машиной по производству айдолов.
Есть мальчики-айдолы и девочки-айдолы, и при соприкосновении этих двух миров многие корейские фанаты сходят с ума. Даже 30-летние музыканты в глазах общественности должны быть чисты и невинны. Почему? Сложный вопрос. Многие поклонники считают отношения артистов предательством. Логика такая: фанаты вкладывают много денег, сил и энергии в группу, а айдолы, вместо того чтобы работать в поте лица, тратят время на свидания.
Одной из недавних жертв запрета на отношения стал Сынхан из RIIZE. Только дебютировав в сентябре 2023-го, он почти сразу ушел в бессрочный отпуск, так как в сети разлетелись фотографии, где он лежит на кровати в отеле с девушкой.
Спустя год, в октябре 2024-го, агентство группы опубликовало новость, что в ближайшее время Сынхан вернется к музыкальной деятельности. Корейские фанаты взбунтовались и завалили похоронными венками здание лейбла. Так что менее чем через 48 часов появилась еще одна новость, в которой было объявлено, что Сынхан все-таки покидает коллектив. В общем, нервы потрепали и айдолам, и поклонникам.
Соцсети Чонгука Нельзя делать татуировки.
В этот момент многие ARMY вспомнили забитую татуировками руку Чонгука из BTS. Но, во-первых, это Чонгук, слишком сильное у него влияние в индустрии. И во-вторых, в самом начале он очень долго скрывал свои тату. Зарубежные фанаты даже собирали своеобразный пазл из кусочков разных фотографий, чтобы узнать, что он себе набил.
Есть еще необычный пример — Чеен из TWICE, женской группы с супермилым концептом. Мелкие тату у нее набиты по всему телу, поэтому на корейских телешоу чаще всего она выступает в закрытой одежде, в отличие от остальных участниц. Однако на концертах Чеен спокойно показывает фанатам свои татуировки.
Но нужно понимать, что Чеен и Чонгук — это только капля в море под названием K-pop. Многим артистам так кардинально менять свою внешность запрещено. Может быть, прямо сейчас какой-нибудь молодой айдол грустит в углу репетиционной из-за того, что не может побыть обычным подростком и набить себе даже крошечное тату.
Есть легенда, что айдолы специально роняют свои торты на пол во время праздничных онлайн-трансляций, чтобы не есть их, так как им запрещено сладкое. Это, конечно, только слухи, но кто знает.
Однако сами артисты иногда приоткрывают завесу тайны и делятся своими страшными историями о сбросе веса. Например, Момо из TWICE призналась, что перед дебютом ей нужно было похудеть почти на семь килограммов за неделю, поэтому все это время она ела только кубики льда и каждый день ходила в спортзал.
А T.O.P из Big Bang какое-то время питался исключительно несладким желе и минеральной водой. Иногда он себя «баловал» красной фасолью.
Еще один пример — Чимин из BTS, который когда-то ел всего один раз в день, несмотря на то что часто терял сознание на тренировках.
При этом, даже став успешными и знаменитыми, айдолы не перестают терзать себя диетами просто потому, что они привыкли так питаться, не могут позволить себе расслабиться и перестать быть идеальными.
THE FACT/Getty Images Нельзя заводить аккаунты в соцсетях без разрешения и контроля агентства.
Видимо, агентства боятся, что айдолы выложат что-то непотребное, из-за чего потом фанаты будут разжигать костры перед зданием лейбла.
В день, когда BTS создали личные аккаунты в Instagram* (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), а случилось это не так давно, в конце 2021 года, в фандоме был праздник, потому что раньше им было запрещено это делать.
Правило о контролировании соцсетей также распространяется и на онлайн-трансляции. Это только кажется, что айдол один сидит в студии в эфире, а на самом деле за углом за ним частенько наблюдает кто-то из персонала.
Недавно, например, в Южной Корее разразился скандал из-за того, что герлз-бэнд NewJeans втайне от руководства провел трансляцию. В ней девушки призывали HYBE, лейбл группы, пересмотреть решение об увольнении из компании Мин Хи Джин, с которой они, по сути, и начинали свой музыкальный путь. Трансляцию, конечно же, удалили, но поступок NewJeans был очень смелым.
Это вам не русский рэп. Уши K-pop-фанатов должны ласкать только нежные слова любви и поддержки.
Мат разрушает ангельский образ айдолов, поэтому он и запрещен. В каком-то смысле это даже плюс, потому что общение артистов с поклонниками в K-pop строится на взаимном уважении. Согласитесь, что этого частенько не хватает в западной музыкальной индустрии. Впрочем, и в Южной Корее бывают эксцессы — самые одержимые фанаты превращаются в сасенов, сталкеров, которые преследуют любимых айдолов.
В песнях этого жанра вы также редко найдете какую-то провокационную лирику. Одно из недавних исключений — это трек Queencard (2023) от женской группы (G)I-DLE. В припеве девушки поют «My boob and booty is hot», что переводится на русский как «у меня классные грудь и попа». Несложно догадаться, что они натерпелись критики от корейских фанатов за эти строчки.
Pedro Becerra/Getty Images.
Больше песен, которые выходят за рамки правил K-pop, вы можете послушать в HiFi-стриминге Звук.
Мы привыкли думать, что в K-pop участники групп очень дружны между собой. Но не стоит забывать, что они в первую очередь коллеги, которые просто работают вместе. Вероятно, в коллективах, состоящих из семи, девяти, а иногда и больше десяти участников, между кем-то есть конфликты. Но фанаты о них, конечно же, никогда не узнают.
Эта стратегия продвижения кардинально отличается от западной, где все только и делают, что скандалят и даже иногда дерутся.
После того как K-pop вышел на мировой уровень, многие запреты стали слабеть. Во многом это произошло из-за того, что право голоса появилось и у западных поклонников, которым такое отношение к артистам показалось жестоким.
Заметьте, сами айдолы редко что-то решают. Однако, как только они добиваются успеха, частенько разрывают кабальные контракты с агентствами и выпархивают на свободу.
Мы верим, что мир, в котором будет больше музыки и меньше скандалов, когда-нибудь наступит. Ну, а пока можно успокоить свои нервы прослушиванием K-pop-композиций, которые легко найти в HiFi-стриминге Звук. Подключить его можно, оформив подписку «СберПрайм». Для читателей Звук Медиа действует специальное предложение. Жмите на кнопку ниже и получайте много приятных бонусов от партнеров.