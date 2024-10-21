Стало известно, где будет располагаться новая станция метро «Заставская»

Вестибюль «Заставской» появится в районе перекрёстке Ташкентской и Парфеновской улиц. «Станция метро “Заставская” будет пилонная, глубокого заложения с подземным вестибюлем и четырьмя выходами из него. Подземный вестибюль расположится под пересечением двух улиц — продолжения Парфеновской и Ташкентской. Этот район сейчас бурно развивается и в дальнейшем эта станция будет как раз кстати», — отмечается в сообщении канала «СПб Строительный».