Пробки в Иркутске вечером 21 октября 2024 парализовали движение в центральной части города

Пробки в Иркутске вечером 21 октября 2024 достигли восьми баллов. Водители еще не успели отойти от утренней дорожной ситуации, как все карты вновь подсветились красным цветом. Все встали в многокилометровых очередях.
Так движение парализовало в центральной части города. Машины столпились на улице Карла Маркса, Ленина, Партизанской, Чкалова, бульваре Гагарина, Советской. Полностью стоит Глазковский и Иркутный мосты.
А вот Академический мост и плотина ГЭС свободны, проехать можно без проблем. По традиции, не проехать по улице Рабочего Штаба. Качугский тракт пока свободен, но вот на выезде из областного центра также собрались огромные очереди.
Вечер сделал свое дело, многие уже поехали с работы домой. Теперь остается только ждать, когда пробки в Иркутске вечером 21 октября 2024 рассосутся и движение восстановится.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Жигаловском районе закрыли движение по мосту через реку Лена.