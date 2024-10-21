Дефицит осадков зафиксировали в Петербурге во второй декаде октября

Вторая декада октября в Петербурге выдалась довольно сухой. Да, иногда шли дожди, но они были кратковременного характера. Поэтому за прошедшие десять дней в городе выпало всего семь миллиметров осадков, из-за чего сохранился дефицит осадков в 39 процентов от нормы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.