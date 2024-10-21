Дефицит осадков зафиксировали в Петербурге во второй декаде октября

Вторая декада октября в Петербурге выдалась довольно сухой. Да, иногда шли дожди, но они были кратковременного характера. Поэтому за прошедшие десять дней в городе выпало всего семь миллиметров осадков, из-за чего сохранился дефицит осадков в 39 процентов от нормы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.
Но зато в Петербурге во второй декаде октября было больше солнца, чем в первой. Небесное светило подарило горожанам 27 часов своего сияния. Также в городе было довольно тепло — средняя температура декады составила +8,8 градуса.
— Если брать весь ряд наблюдений за погодой, то вторая декада октября в этом году заняла 13 место среди самых теплых. А в последнее десятилетие этот период проигрывает только середине октября 2018 года с экстремальной температурой +10,9 градуса, — добавил синоптик.