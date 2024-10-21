Растет заболеваемость гриппом: вызовет ли это новую пандемию

— Основной — климатический фактор. У тех, кто живет на севере, пик заболеваемости приходится на осень, зиму и раннюю весну. У наших соотечественников на юге, наоборот, на весну и лето. В тропиках болеют круглый год, может быть, не так интенсивно, как у нас, но болеют. Осенью, когда становится холодно, погода меняется, следовательно, меняется и температура слизистой полости носа, мы начинаем проводить больше времени в замкнутых пространствах, в тесном контакте с людьми, меньше проветриваем помещения. И всё это в комплексе влияет на риски заболеваемости. Также нужно учитывать: возбудитель, организм человека и окружающую среду — все это вместе и приводит к ежегодному росту случаев заболевания респираторными инфекциями.