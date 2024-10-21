Растет заболеваемость гриппом: вызовет ли это новую пандемию

В Екатеринбурге прошла II научно-практическая конференция «Уральские вершины. Респираторные инфекции 2024», на которую съехались известные инфекционисты со всей России. Профессор-инфекционист Дмитрий Лиознов рассказал «КП-Екатеринбург», почему число заболевших ОРВИ и гриппом ежегодно растет, об особенностях штаммов современного ковида и есть ли эффективные способы лечения микоплазменной пневмонии.
О РОСТЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ.
— Дмитрий Анатольевич, растет ли ежегодный уровень заболеваемости респираторными вирусными инфекциями?
— Мы имеем стабильные показатели заболеваемости ОРВИ и гриппа. Среди всех инфекционных заболеваний на грипп приходится чуть больше 90%. Это самое распространенное заболевание.
— Назовите основные факторы, влияющие на ежегодный рост уровня заболеваемости?
— Основной — климатический фактор. У тех, кто живет на севере, пик заболеваемости приходится на осень, зиму и раннюю весну. У наших соотечественников на юге, наоборот, на весну и лето. В тропиках болеют круглый год, может быть, не так интенсивно, как у нас, но болеют. Осенью, когда становится холодно, погода меняется, следовательно, меняется и температура слизистой полости носа, мы начинаем проводить больше времени в замкнутых пространствах, в тесном контакте с людьми, меньше проветриваем помещения. И всё это в комплексе влияет на риски заболеваемости. Также нужно учитывать: возбудитель, организм человека и окружающую среду — все это вместе и приводит к ежегодному росту случаев заболевания респираторными инфекциями.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО КОВИДА.
— На данный момент в мире самый распространенный штамм коронавируса — омикрон. Но у него уже несколько сотен вариантов. В их числе пирола и FLiRT, XEC. Какой самый распространенный и опасный?
— Сейчас распространяется вариант омикрон, точнее его дочерние линии, и появляются все время новые. Среди наиболее распространённых вариантов ковида — целая группа вирусов, которая относится к семейству FLIRT. Особенностью современного ковида или возбудителей COVID является то, что они в целом не вызывают тяжелых форм заболевания. У большинства пациентов заболевание протекает по типу острой респираторной инфекции с поражением верхних дыхательных путей. Тяжелые формы регистрируем у пациентов с отягощенным фоном сопутствующих заболеваний.
— Нужно ли бояться возникновения повторения пандемии, вызванной COVID-19?
— Бояться не нужно, нужно жить. Появляются новые вирусы, активизируются старые. Сегодня, это, например, вирус птичьего гриппа, который циркулирует среди диких птиц, приводя к заражению и домашней птицы, и домашних животных. Поэтому, риск появления вируса гриппа, который будет передаваться от человека к человеку и приведёт к пандемии.
— Этой осенью многие жители Екатеринбурга болеют так называемой «микоплазменной пневмонией». Что это такое? Почему она получила такое широкое распространение и есть ли уже алгоритм лечения?
— Микоплазменная пневмония регистрируется ежегодно. В этом году внимание к ней больше на фоне всей нашей настороженности, касательно респираторных инфекций пневмонии. Осенью происходит всплеск показателей, особенно в детских коллективах. Микроплазменная пневмония это известный возбудитель, широко распространённый. Сегодня у нас есть способы его диагностики и лечения антибактериальными препаратами.
— Вирусы очень быстро эволюционируют и меняют штаммы, возникают ли из-за этого сложности в их диагностике и лечении?
— Эволюция вирусов меньше всего отражается на терапии. В большинстве случаев, те химические препараты, противовирусные, которые мы используем в терапии, являются эффективными. А вот с диагностикой возможны сложности. Как и с вакцинопрофилактикой. Для создания новых вакцинных препаратов необходимо учитывать штаммовый состав возбудителей.
ВЛИЯЕТ ЛИ СТРЕСС НА ОРВИ.
— Как правильно и своевременно диагностировать грипп, ОРВИ и COVID?
— Человеку, если он заболел, нужно остаться дома, вызвать врача, не допустить, заражение своего окружения и сделать все возможное, чтобы заболевание не прогрессировало. Врач назначит правильное и адекватное лечение.
— Как себя вести, если у одного из членов семьи начинают проявляться признаки простуды?
— В идеальных условиях, нужно обеспечить отдельное, изолированное помещение для заболевшего члена семьи. Входить к пациенту нужно, надев маску. Проводить регулярное проветривание помещения, осуществлять влажную дезинфекцию. Помнить о том что, среди всех членов семьи есть наиболее уязвимые группы: пожилые люди и маленькие дети. Поэтому, нужно полностью исключить их контакты с заболевшим родственником.
— Влияет ли эмоциональное состояние человека (страх, стресс) на подверженность заболеванию вирусом гриппа и ОРВИ?
— Наш организм достаточно такая тонкая система, в которой всё взаимосвязано. И, несомненно, стрессовые факторы могут действительно приводить к нарушению вот этого сложного баланса, и в том числе, влиять на иммунитет. Наверное, самый просто пример, это вирусы герпеса, которые, как мы знаем, у кого-то возникают, как реакция на стресс. Поэтому, конечно же, эмоциональный фон и эмоциональный статус имеют значение.