Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и понижение температуры: прогноз погоды на предстоящую неделю

Узгидромет опубликовал прогноз погоды на неделю, в стране ожидаются значительные изменения в погодных условиях. Жителей ждут дожди, временами сильные, и постепенное понижение температуры. Ночные температуры будут колебаться в пределах 5−10 градусов тепла, а дневные составят от 14 до 19 градусов.

Сейчас в Олбани: +7° 2 м/с 81% 759 мм рт. ст. +9°

Сегодня погода в большинстве регионов страны останется солнечной и тёплой, однако северные районы ощутят приближение влажных воздушных масс. Во второй половине дня в Бухарской и Навоийской областях, а к вечеру в Хорезмской области, возможны небольшие дожди. Температура воздуха днём поднимется до 24−27 градусов, на севере будет прохладнее — около 12−17 градусов.

Вторник.

Завтра, 22 октября, дожди ожидаются на большей части территории республики, прогнозируется усиление ветра до 15−18 м/с. Дневная температура понизится до 15−20 градусов.

Среда и четверг.

23 и 24 октября дожди возможны лишь в южных и восточных районах страны. В остальной части Узбекистана осадки маловероятны, однако дожди вернутся к концу недели.

Пятница.

Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на пятницу, 25 октября. В этот день по всей республике ожидаются сильные дожди, особенно в предгорных и горных районах, где возможен переход осадков в снег.

Температурные показатели.

  • 23 октября: ночью 8−13 градусов, днём 10−15 градусов.
  • 24 октября: ночью 5−10 градусов, днём 12−17 градусов.
  • 25 октября: ночью 5−10 градусов, днём 14−19 градусов.

С 22 по 25 октября дожди также возможны в предгорных и горных районах, при этом в некоторых высокогорных участках осадки могут перейти в снег.

Погода в Ташкенте.

Сегодня столица порадует жителей и гостей солнечной и сухой погодой, с дневной температурой 25−27 градусов. Однако уже завтра, ближе к вечеру, ожидаются кратковременные дожди и ветер 5−10 м/с. Температура ночью составит 11−13 градусов, днём — 17−19 градусов.

23 и 24 октября в Ташкенте также возможны дожди. Ветер сохранится в пределах 5−10 м/с. Температура в эти дни будет следующей:

  • 23 октября: ночью 11−13 градусов, днём 13−15 градусов.
  • 24 октября: ночью 8−10 градусов, днём 15−17 градусов.