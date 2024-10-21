Дожди и понижение температуры: прогноз погоды на предстоящую неделю

Сегодня погода в большинстве регионов страны останется солнечной и тёплой, однако северные районы ощутят приближение влажных воздушных масс. Во второй половине дня в Бухарской и Навоийской областях, а к вечеру в Хорезмской области, возможны небольшие дожди. Температура воздуха днём поднимется до 24−27 градусов, на севере будет прохладнее — около 12−17 градусов.