Дожди и понижение температуры: прогноз погоды на предстоящую неделю

Сегодня погода в большинстве регионов страны останется солнечной и тёплой, однако северные районы ощутят приближение влажных воздушных масс. Во второй половине дня в Бухарской и Навоийской областях, а к вечеру в Хорезмской области, возможны небольшие дожди. Температура воздуха днём поднимется до 24−27 градусов, на севере будет прохладнее — около 12−17 градусов.
Вторник.
Завтра, 22 октября, дожди ожидаются на большей части территории республики, прогнозируется усиление ветра до 15−18 м/с. Дневная температура понизится до 15−20 градусов.
Среда и четверг.
23 и 24 октября дожди возможны лишь в южных и восточных районах страны. В остальной части Узбекистана осадки маловероятны, однако дожди вернутся к концу недели.
Пятница.
Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на пятницу, 25 октября. В этот день по всей республике ожидаются сильные дожди, особенно в предгорных и горных районах, где возможен переход осадков в снег.
Температурные показатели.
- 23 октября: ночью 8−13 градусов, днём 10−15 градусов.
- 24 октября: ночью 5−10 градусов, днём 12−17 градусов.
- 25 октября: ночью 5−10 градусов, днём 14−19 градусов.
С 22 по 25 октября дожди также возможны в предгорных и горных районах, при этом в некоторых высокогорных участках осадки могут перейти в снег.
Погода в Ташкенте.
Сегодня столица порадует жителей и гостей солнечной и сухой погодой, с дневной температурой 25−27 градусов. Однако уже завтра, ближе к вечеру, ожидаются кратковременные дожди и ветер 5−10 м/с. Температура ночью составит 11−13 градусов, днём — 17−19 градусов.
23 и 24 октября в Ташкенте также возможны дожди. Ветер сохранится в пределах 5−10 м/с. Температура в эти дни будет следующей:
- 23 октября: ночью 11−13 градусов, днём 13−15 градусов.
- 24 октября: ночью 8−10 градусов, днём 15−17 градусов.