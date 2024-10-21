На «Неделю казино России» в Сочи приедут представители всех игорных зон

В игорной зоне «Красная Поляна» в Сочи с 15 по 24 ноября пройдет «Неделя казино России». Его ключевым мероприятием станет саммит с участием представителей всех игорных зон, органов госвласти и ведущих экспертов туриндустрии. Среди прочего на повестку дня будет вынесен законопроект о включении игорного бизнеса в туристическую индустрию. Также на саммите подведут итоги года, обсудят новые проекты и вопросы трансформации игорных зон в многофункциональные развлекательные кластеры.
«Мы создали проект “Неделя казино России”, чтобы поддержать туристическую индустрию в период межсезонья. Мы уверены, что этот проект станет ежегодным и будет развиваться, привлекая всё больше внутренних и зарубежных туристов», — рассказал по этому поводу исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС) Дмитрий Анфиногенов.
В АИРИС планируют, что проект «Неделя казино России» станет ежегодным.