На «Неделю казино России» в Сочи приедут представители всех игорных зон

В игорной зоне «Красная Поляна» в Сочи с 15 по 24 ноября пройдет «Неделя казино России». Его ключевым мероприятием станет саммит с участием представителей всех игорных зон, органов госвласти и ведущих экспертов туриндустрии. Среди прочего на повестку дня будет вынесен законопроект о включении игорного бизнеса в туристическую индустрию. Также на саммите подведут итоги года, обсудят новые проекты и вопросы трансформации игорных зон в многофункциональные развлекательные кластеры.