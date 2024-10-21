МЧС: совсем скоро погода в Петербурге испортится

МЧС рекомендует при усилении ветра обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, машины парковать подальше от деревьев и слабо укреплённых конструкций, убрать вещи со двора дома и с балкона и плотно закрыть окна.