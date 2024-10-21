Лукашенко сказал построить метро к городам-спутникам Минска

В частности, Лукашенко заявил о необходимости строительства скоростных железнодорожных линий к городам-спутникам Минска. Он обратил внимание на то, что в Беларуси развивают так называемые города-спутники Минска, к которым на данный момент относятся Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и поселок Руденск. Но он сказал сделать путь в города-спутники еще более скоростным.