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Лукашенко сказал построить метро к городам-спутникам Минска

Лукашенко высказался о скоростном сообщении с городами-спутниками Минска.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о строительстве метро к городам-спутникам Минска, пишет БелТА.

В частности, Лукашенко заявил о необходимости строительства скоростных железнодорожных линий к городам-спутникам Минска. Он обратил внимание на то, что в Беларуси развивают так называемые города-спутники Минска, к которым на данный момент относятся Дзержинск, Заславль, Логойск, Смолевичи, Фаниполь и поселок Руденск. Но он сказал сделать путь в города-спутники еще более скоростным.

— Из этих городов легко добраться до столицы, но необходимо подумать о том, как сделать путь еще более скоростным, — отметил он.

В частности, Лукашенко дал поручение властям подумать о строительстве более скоростных, независимых от автомобильных дорог, участков, что не потребует «много времени или больших денег».

В качестве одного из примеров Лукашенко высказался об Астане, где много лет назад началось строительство наземного метро, которое хотели поднять на железобетонные опоры. Но проект вышел дорогим и его приостанавливали. Глава Беларуси сказал, что в Беларуси нет необходимости в столь дорогостоящем проекте, но предложил построить наземное метро.

— Мы можем построить наземное метро. Не будем рыть, как крот, под землей эти траншеи, а можем выйти на поверхность в конце контуров Минска и доехать до тех же Смолевич, Логойска и так далее, — указал он.

Лукашенко заметил, что строительство метро до городов-спутников не должно стоить по нынешним временам огромных денег. Однако для жителей городов-спутников это станет большим плюсом.

А далее президент сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт.

Напомним, 21 октября президент проводит обещанный серьезный разговор, касающийся всех белорусов.