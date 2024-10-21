20 новых троллейбусов поставят в Петербург до конца 2024 года. Соответствующий контракт заключили между «Горэлектротрансом» и ООО «Торговый дом СТМ». Ожидается, что после поступления они выйдут на линию. Современные аккумуляторы позволят общественному транспорту проехать более 20 километров без подключения к сети. Речь идет о низкопольной модели «Синара-6254». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Город закупает инновационные троллейбусы, удобные для всех пассажиров, в том числе с ограничениями по здоровью. Возможность автономного хода троллейбусов особенно востребована в новых районах. Это позволяет обеспечить только что построенные кварталы экологичным транспортом без задействования автобусов, — отметил губернатор Александр Беглов.
Новые троллейбусы вмещают 85 человек. Их салоны оборудованы USB-слотами для зарядки мобильных телефонов, системами информирования, видеонаблюдения и видеорегистрации, а также климатической системой и системой пожаротушения. Более того, общественный транспорт будет доступен для проезда маломобильных групп населения.