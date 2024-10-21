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В Березниках создадут арт-объект из затонувшей баржи

На этой неделе в городе Березники Пермского края начались строительные работы по возведению монумента старинной баржи. Об этом сообщил в своем официальном телеграм-канале глава города Березники Алексей Казаченко.

Источник: Коммерсантъ

Идея о создании водного арт-объекта появилась в прошлом году, когда в Усолье были обнаружены останки затонувшего судна.

По словам господина Казаченко, на уже сформирован фундамент конструкции из 12 бетонных блоков. Сейчас происходит монтаж и обшивка стального каркаса. Длина объекта — 13 м. Арт-объект будет расположен на воде. Так, он станет прототипом строгановских соляных караванов, в прошлом ходивших по Каме.

Отмечается, что все строительные работы осуществляются в рамках проекта «Мосты. Соединяем берега» при поддержке министерства культуры Пермского края. Затонувшая баржа, которая послужит основой для нового памятника, была обнаружена на территории бывшей Рубежской слободы города Усолье.

искусство