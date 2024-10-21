В Березниках создадут арт-объект из затонувшей баржи

По словам господина Казаченко, на уже сформирован фундамент конструкции из 12 бетонных блоков. Сейчас происходит монтаж и обшивка стального каркаса. Длина объекта — 13 м. Арт-объект будет расположен на воде. Так, он станет прототипом строгановских соляных караванов, в прошлом ходивших по Каме.