В Березниках создадут арт-объект из затонувшей баржи

Идея о создании водного арт-объекта появилась в прошлом году, когда в Усолье были обнаружены останки затонувшего судна.
По словам господина Казаченко, на уже сформирован фундамент конструкции из 12 бетонных блоков. Сейчас происходит монтаж и обшивка стального каркаса. Длина объекта — 13 м. Арт-объект будет расположен на воде. Так, он станет прототипом строгановских соляных караванов, в прошлом ходивших по Каме.
Отмечается, что все строительные работы осуществляются в рамках проекта «Мосты. Соединяем берега» при поддержке министерства культуры Пермского края. Затонувшая баржа, которая послужит основой для нового памятника, была обнаружена на территории бывшей Рубежской слободы города Усолье.