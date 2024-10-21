Шестиполосное движение по Октябрьскому мосту откроют досрочно

По официальным данным, в настоящее время на объекте работают два подрядчика — ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». Еще в сентябре администрация Новосибирска заявляла, что движение по Октябрьскому мосту, который ремонтируют с весны, откроют по всей ширине до конца года.