Шестиполосное движение по Октябрьскому мосту откроют досрочно

Открыть шестиполосное движение по Октябрьскому мосту в Новосибирске пообещали досрочно. Мэр Максим Кудрявцев доложил на оперативном совещании в правительстве региона, что основные ремонтные работы на объекте скоро завершат.
«Гормост» контролирует выполнение важной задачи возобновления шестиполосного движения по Октябрьскому мосту. Подрядчики обещают выполнить все работы досрочно и открыть движение к середине ноября", — сообщил градоначальник.
По официальным данным, в настоящее время на объекте работают два подрядчика — ООО «ДК Клевер» и ООО «СК Дороги Сибири». Еще в сентябре администрация Новосибирска заявляла, что движение по Октябрьскому мосту, который ремонтируют с весны, откроют по всей ширине до конца года.