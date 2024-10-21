В Заостровье заметили редких казарок

В Заостровье отдыхающие заметили редких для нашего региона птиц — черных казарок. Они держались у берега и даже выходили на песок. В отличие от местных уток эти пернатые довольно близко подпускают к себе людей, не боятся и дают себя сфотографировать.
Пара птиц была замечена в минувшее воскресенье, 20 октября. Оказалось, что увидеть казарок в Калининградской области — большая удача.
«Встречается во время зимовки нерегулярно», — прокомментировали специалисты нацпарка «Куршская коса», к которым «Комсомолка» обратилась за комментарием.
Черная казарка — самый мелкий представитель рода казарок. В России численность черных казарок составляет не более 1 тысячи особей.
Гнездятся на севере тундры возле морских побережий и на островах в Евразии и Северной Америке, заходя даже за Полярный круг. Зимуют южнее на берегах рек и озер в Дании и Англии. Некоторые черные казарки часть зимы проводит на Северном море. В России встречается атлантический подвид черной казарки.
И именно этот подвид на территории России находится под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу.