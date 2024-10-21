Авария в Феодосии — более 50 улиц остались без света

«Аварийное отключение в электросети. Городской округ Феодосия. Работает аварийная бригада», — сказано в сообщении.
Уточняется, что света нет у жителей по улицам Галерейной, Самариной, Победы, Советской, Украинской, Щебетовской, Куйбышева, Чехова, Горького, Земской, Русской, 1 Мая, Кочмарского, Пономаревой, Вересаева, К. Маркса, Мокроуса, Пушкина, Революционной, Стамова, Крылова, Мира, Проездной, Совхозной, Станционной, Мелиораторов, Механизаторов, Трудовой, Учительской, Весенней, Песчаной, Камышовой, И. Малышева, Дружбы, Фомина, С. Ковпака.
Также без электричества переулки Андреевский, Военноморской, Краснофлотский, Первомайский, Пономаревой, Галерейный, Конечный, Куйбышева, Воинский, Славянский, Беломорский, Кочмарского, Советский, Станционный, Кошевого, Мирный, Озерный, Симиренко и абоненты села Береговое.
По данным предприятия, восстановить электроснабжение планируется в течение трех часов.