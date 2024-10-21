Лед на Волге у берегов Самары ожидается во второй декаде декабря

Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
«С учетом фактических и прогностических гидрометеорологических данных, установление ледостава на Куйбышевском водохранилище ожидается в конце третьей декады ноября — первой декаде декабря», — говорится в сообщении.
Лед на Саратовском водохранилище у берегов Самары ожидается во второй декаде декабря. Ледостав на малых реках Заволжья прогнозируется с середины ноября, а устойчивый лед появится к концу месяца.
Напомним, климатическая зима в Самарской области начнется с 15 ноября, когда установятся минусовые температуры днем. Тогда же возможны осадки в виде снега с дождем.