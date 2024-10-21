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Лед на Волге у берегов Самары ожидается во второй декаде декабря

Синоптики рассказали о сроках установления ледостава на реках Самарской области.

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Источник: Комсомольская правда

Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

«С учетом фактических и прогностических гидрометеорологических данных, установление ледостава на Куйбышевском водохранилище ожидается в конце третьей декады ноября — первой декаде декабря», — говорится в сообщении.

Лед на Саратовском водохранилище у берегов Самары ожидается во второй декаде декабря. Ледостав на малых реках Заволжья прогнозируется с середины ноября, а устойчивый лед появится к концу месяца.

Напомним, климатическая зима в Самарской области начнется с 15 ноября, когда установятся минусовые температуры днем. Тогда же возможны осадки в виде снега с дождем.