Лукашенко хочет, чтобы белорусы чаще строили жилье в деревнях

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о необходимости создания условий для того, чтобы белорусы чаще строили жилье на селе, передает БелТА.
В частности, Лукашенко заметил, что граждан Беларуси следует подталкивать и «медленно разворачивать» в плане покупки участков и строительства жилья в селах, неперспективных деревнях или хуторах.
— Это все-таки почти полгектара участок. А есть много участков, где никогда люди не жили, но там можно построить жилье, — привел он пример.
Еще Лукашенко заметил, что в Беларуси достаточно и богатых людей, но есть много и не таких состоятельных граждан, которые хотели бы обладать жильем в деревне, «чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год». Поэтому президент высказался о стимулировании строительства в сельской местности.
— Надо подталкивать их к этому и создавать соответствующие условия, — поручил он.
А затем сказал, что данные вопросы должны быть предусмотрены в новой госпрограмме «Строительство жилья» на следующую пятилетку.
Ранее уже президент Беларуси Александр Лукашенко говорил поощрять белорусов, которые строят себе жилье на селе.
И также белорусский лидер сказал построить метро к городам-спутникам Минска.
Кроме того, президент сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт.