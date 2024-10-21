Лукашенко хочет, чтобы белорусы чаще строили жилье в деревнях

Еще Лукашенко заметил, что в Беларуси достаточно и богатых людей, но есть много и не таких состоятельных граждан, которые хотели бы обладать жильем в деревне, «чтобы дети у них по траве могли ходить босиком каждый год». Поэтому президент высказался о стимулировании строительства в сельской местности.