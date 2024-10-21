Рианна рассказала, какая певица могла бы написать музыкальную тему к ее бренду

«Молодая леди, которая не потеряла связь с тем, кто она и откуда. Мне это нравится», — поделилась исполнительница своим мнением о коллеге с моделью Элтоном Мейсоном. В ответ он заметил, что это описание GloRilla подходит и самой Рианне. Интересно, что рэперша не раз говорила, что они с барбадосской звездой «близнецы».