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Рианна рассказала, какая певица могла бы написать музыкальную тему к ее бренду

Об этом певица заявила в интервью на показе коллекции Lavish Lace.

Источник: Звук

Об этом певица заявила в интервью на показе коллекции Lavish Lace.

«Молодая леди, которая не потеряла связь с тем, кто она и откуда. Мне это нравится», — поделилась исполнительница своим мнением о коллеге с моделью Элтоном Мейсоном. В ответ он заметил, что это описание GloRilla подходит и самой Рианне. Интересно, что рэперша не раз говорила, что они с барбадосской звездой «близнецы».

Недавно GloRilla выпустила дебютный полноформатник GLORIOUS. Сингл TGIF из него Ри ранее исполняла для своего партнера A$AP Rocky в забавном видео.