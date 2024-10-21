Второе «Кольцо ада»: новосибирский парковочный хаос на Карла Маркса

Жители Новосибирска жалуются, что на кольце у площади Карла Маркса происходят постоянные нарушения правил дорожного движения. О новом аварийно-опасном участке новосибирцы рассказали изданию Om1 Новосибирск.
В УМВД по Новосибирской области сообщили, что за 2024 год на площади Карла Маркса сотрудники ГАИ выявили 161 факт нарушений правил стоянки.
— В целях недопущения подобных правонарушений на территории Новосибирска ежедневно формируются дополнительные наряды Госавтоинспекции, — сообщили в пресс-службе УМВД.
Несмотря на это, новосибирцы продолжают быть недовольными, ведь со слов местных жителей, водители продолжают парковать свои автомобили на проезжей части.
— На этом участке дороги, как мне кажется, есть две причины, почему водителей должны наказывать. Одни водители массово оставляют свои автомобили на бережке, возле проезжей части. Другие водители, ничего не боясь, оставляют машины рядом, прямо на полосе движения, — рассказывает местный житель.
Также он дополнил, что по этой дороге регулярно приходится перестраиваться на другую полосу из-за припаркованных автомобилей. В нарушении ПДД новосибирец обвиняет мигрантов, которые работают в ближайших заведениях.
— Неоднократно наблюдал, как на этом месте находится много людей, похожих на иностранных специалистов, которые стоят, смеются. У меня есть предположение, что это их машины. Видимо, эти люди как раз-таки относятся к тем заведениям, которые расположены поблизости, — добавил он.
Жительница Екатерина рассказала о другой истории, когда в ее машину задним ходом врезался другой автомобиль.
— Я стояла на светофоре, горел красный, ожидала зелёный. А на этом бережке, где-то ли парковка, то ли несанкционированная парковка, которую организовали сами водители, находился автовладелец из ближнего зарубежья. И он сдавал назад. Я не знаю, по какой причине он не видел, что там моя машина находилась. Он не посмотрел, видимо, по зеркалам, начал сдавать назад и въехал мне в крыло, — поделилась Екатерина.
В ГАИ изданием Om1 Новосибирск был направлен запрос.