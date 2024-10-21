Второе «Кольцо ада»: новосибирский парковочный хаос на Карла Маркса

— Я стояла на светофоре, горел красный, ожидала зелёный. А на этом бережке, где-то ли парковка, то ли несанкционированная парковка, которую организовали сами водители, находился автовладелец из ближнего зарубежья. И он сдавал назад. Я не знаю, по какой причине он не видел, что там моя машина находилась. Он не посмотрел, видимо, по зеркалам, начал сдавать назад и въехал мне в крыло, — поделилась Екатерина.