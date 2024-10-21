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Около 100 новобранцев из Ростовской области отправили на срочную службу

Призывники из Ростовской области отправились к местам службы в ЮВО.

Источник: Комсомольская правда

Около 100 призывников из Ростовской области направились к местам службы на территории Южного военного округа. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

По словам чиновника, до этого молодые люди прошли медосмотр, получили форму, банковские карты и SIM-карты для связи с родными.

— Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной операции. Военнослужащих, пополнивших Вооруженных Сил России, не будут отправлять на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, — подчеркнул Вадим Артемов.

Напомним, осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. Набор на срочную службу продлится до конца 2024 года. Всего призвать планируют около 4 тысяч жителей Дона. Информацию о порядке призыва и прохождения службы можно получить по номеру «122».