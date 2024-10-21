Около 100 новобранцев из Ростовской области отправили на срочную службу

Около 100 призывников из Ростовской области направились к местам службы на территории Южного военного округа. Об этом сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.
По словам чиновника, до этого молодые люди прошли медосмотр, получили форму, банковские карты и SIM-карты для связи с родными.
— Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной операции. Военнослужащих, пополнивших Вооруженных Сил России, не будут отправлять на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, — подчеркнул Вадим Артемов.
Напомним, осенняя призывная кампания стартовала 1 октября. Набор на срочную службу продлится до конца 2024 года. Всего призвать планируют около 4 тысяч жителей Дона. Информацию о порядке призыва и прохождения службы можно получить по номеру «122».