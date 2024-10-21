В Башкирии все еще растет заболеваемость COVID-19

70 жителей Башкирии за минувшие сутки заразились коронавирусом. Об этом в ходе сегодняшнего оперативного правительственного совещания в Центре управления республикой доложил исполняющий обязанности главы Министерства здравоохранения региона Роберт Иштуков.
Сейчас на стационарном лечении находятся 70 пациентов. Борются с болезнью дома 882 гражданина. В инфекционных госпиталях для лечения ковида развернуто 165 коек, свободный коечный фонд составляет 15,4 процента.
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