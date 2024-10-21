Подсветку установили у Дворца бракосочетания в Иркутске

В областном центре появилась новое освещение на площади Конституции. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, подрядчики отремонтировали кабельные линии, заменил светильники, установил ландшафтную и проекционную подсветку. Теперь на Дворец бракосочетания транслируют золотые звезды.
— Эта общественная территория, которая находится около центрального ЗАГСа, Дома молодежи и фонтана, пользуется большой популярностью у жителей и гостей Иркутска. Обустройство дополнительного освещения позволило повысить уровень безопасности и комфорта данного пространства, — рассказали в пресс-службе администрации.
Напомним, в этом году воплотят в жизнь 40 инициативных проектов, которые отобрали жители города еще осенью 2023. Сейчас подрядчики делают новые спортивные площадки, тротуары, скульптуры и многое другое.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутском районе открылась новая врачебная амбулатория.