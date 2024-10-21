Как выглядит Казань за день до саммита БРИКС?

Как выглядит центр Казани за день до саммита БРИКС? Многие жители задаются таким вопросам, ведь с завтрашнего дня часть города закроют, маршруты общественного транспорта отменят.
Журналист «АиФ-Казань» побывал в центре столицы. Действительно, город на финишной прямой подготовки — дороги почти пустые, каждые 20 метров стоят пары полицейских.
Раз в час улицы перекрывают, делегации уже прибывают в столицу Татарстана. Завтра ждут приезда президента России Владимира Путина.
Каждый согласится с тем, что такого крупного и важного события в истории современной России еще не было, и любому казанцу приятно, что его доверили провести именно Казани! Новая инфраструктура, отремонтированный облик города — все это останется жителям после мероприятия.
Напомним, на время саммита БРИКС в Казани закрыты платные парковки.