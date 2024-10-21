Олбани
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске изменят схему движения в сторону Ленинградского моста

Мэр Омска Сергей Шелест в понедельник, 21 октября 2024 года, сообщил об изменении схемы движения на одном из проблемных участков улично-дорожной сети города.

«Специалистами департамента транспорта была подробно проанализирована пропускная способность на подходах к Ленинградской площади. На основании этих данных принято решение направить транспортные потоки с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста с трех полос, включая первую. В ближайшее время специалисты “Транссигнала” демонтируют дополнительную светофорную секцию и произведут замену знаков, предписывающих направления движения по полосам», — рассказал глава города.

Сергей Шелест также попросил омичей неукоснительно следовать требованиям ПДД, дорожных знаков и сигналов светофора.