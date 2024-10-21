В Омске изменят схему движения в сторону Ленинградского моста

«Специалистами департамента транспорта была подробно проанализирована пропускная способность на подходах к Ленинградской площади. На основании этих данных принято решение направить транспортные потоки с улицы Масленникова в направлении Ленинградского моста с трех полос, включая первую. В ближайшее время специалисты “Транссигнала” демонтируют дополнительную светофорную секцию и произведут замену знаков, предписывающих направления движения по полосам», — рассказал глава города.