Онкоцентр построят в Нижнем Новгороде к 2029 году

Еще на прошлой неделе было известно, что федеральные власти отказались финансировать новый онкоцентр в столице Приволжья. Однако, нижегородцы обратились к губернатору Глебу Никитину в соцсетях с просьбой принять меры для начала долгожданного строительства.
Ответили недовольным жителям Нижнего Новгорода представители облминздрава.
Они заявили, что новое медучреждение построят ближе к 2029 году на территории больницы им. Семашко.
Ранее мы сообщали о том, что Государственная Дума вновь отказалась выделять 9 млрд рублей на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде.