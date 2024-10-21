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Онкоцентр построят в Нижнем Новгороде к 2029 году

Как сообщили в областном Министерстве здравоохранения, планируется, что новый центр для онкобольных построят к 2029 году.

Еще на прошлой неделе было известно, что федеральные власти отказались финансировать новый онкоцентр в столице Приволжья. Однако, нижегородцы обратились к губернатору Глебу Никитину в соцсетях с просьбой принять меры для начала долгожданного строительства.

Ответили недовольным жителям Нижнего Новгорода представители облминздрава.

Они заявили, что новое медучреждение построят ближе к 2029 году на территории больницы им. Семашко.

Ранее мы сообщали о том, что Государственная Дума вновь отказалась выделять 9 млрд рублей на строительство онкоцентра в Нижнем Новгороде.

медицина