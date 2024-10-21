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«Самокатный» сезон завершается в Екатеринбурге

Кикшеринговая компания «Яндекс Go» завершила сезон самокатов в Екатеринбурге. Транспортные средства начали убирать с улиц города.

Теперь заказать СИМ в приложении невозможно. Сервис показывает сообщение о завершении сезона. «Душевно покатались! Увидимся весной. Как только начнется новый сезон, сообщим вам», — говорится в тексте.

Другие кикшеринговые компании, «Юрент» и Whoosh, этот сезон пока не завершили. В их сервисах еще можно арендовать СИМ.

Ранее ЕАН сообщал, что с начала сезона в Екатеринбурге произошло 112 инцидентов с самокатами, в которых один человек погиб, 115 получили ранения. Это меньше, чем в 2023 году, когда произошло 165 аварий, в которых было двое погибших и 165 раненых. Большая часть нарушений, связанных с управлением электросамокатами, приходится на долю несовершеннолетних.