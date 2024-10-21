«Самокатный» сезон завершается в Екатеринбурге

Теперь заказать СИМ в приложении невозможно. Сервис показывает сообщение о завершении сезона. «Душевно покатались! Увидимся весной. Как только начнется новый сезон, сообщим вам», — говорится в тексте.
Другие кикшеринговые компании, «Юрент» и Whoosh, этот сезон пока не завершили. В их сервисах еще можно арендовать СИМ.
Ранее ЕАН сообщал, что с начала сезона в Екатеринбурге произошло 112 инцидентов с самокатами, в которых один человек погиб, 115 получили ранения. Это меньше, чем в 2023 году, когда произошло 165 аварий, в которых было двое погибших и 165 раненых. Большая часть нарушений, связанных с управлением электросамокатами, приходится на долю несовершеннолетних.