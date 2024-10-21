Число школ на карантине продолжает снижаться в Екатеринбурге. Список

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что возбудителем инфекционных заболеваний среди школьников Екатеринбурга стала микоплазма. Одной из причин роста заболеваемости является общее ослабление иммунитета после пандемии, отметил в разговоре с ЕАН врач Александр Соловьев. Кроме того, в первый год пандемии коронавирус лечили определенной группой антибиотиков, которые назначают и при атипичной пневмонии. Однако за этот период ее штаммы потеряли чувствительность к этим препаратам.