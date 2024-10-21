Число школ на карантине продолжает снижаться в Екатеринбурге. Список

Так, в Чкаловском районе остаются закрытыми школы № 105, 132, 52, 61, 180, 135, 300, 215, 84 и 87. В Ленинском на карантине находятся МАОУ СОШ № 3, 85, в Орджоникидзевском — 46, 67, 112, 95 и 178. В Академическом не работает школа № 16, в Кировском — 130 и 151, в Верх-Исетском — 184 и в Железнодорожном — школа № 130. Кроме того, остаются закрытыми два детских сада — в Академическом и Ленинском районах.
В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что возбудителем инфекционных заболеваний среди школьников Екатеринбурга стала микоплазма. Одной из причин роста заболеваемости является общее ослабление иммунитета после пандемии, отметил в разговоре с ЕАН врач Александр Соловьев. Кроме того, в первый год пандемии коронавирус лечили определенной группой антибиотиков, которые назначают и при атипичной пневмонии. Однако за этот период ее штаммы потеряли чувствительность к этим препаратам.