Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Число школ на карантине продолжает снижаться в Екатеринбурге. Список

Число школ, закрытых на карантин из-за вспышки атипичной пневмонии, снизилось с 25 до 22 за неделю в Екатеринбурге. Об этом ЕАН сообщили в пресс-службе администрации.

Так, в Чкаловском районе остаются закрытыми школы № 105, 132, 52, 61, 180, 135, 300, 215, 84 и 87. В Ленинском на карантине находятся МАОУ СОШ № 3, 85, в Орджоникидзевском — 46, 67, 112, 95 и 178. В Академическом не работает школа № 16, в Кировском — 130 и 151, в Верх-Исетском — 184 и в Железнодорожном — школа № 130. Кроме того, остаются закрытыми два детских сада — в Академическом и Ленинском районах.

В Роспотребнадзоре по Свердловской области сообщили, что возбудителем инфекционных заболеваний среди школьников Екатеринбурга стала микоплазма. Одной из причин роста заболеваемости является общее ослабление иммунитета после пандемии, отметил в разговоре с ЕАН врач Александр Соловьев. Кроме того, в первый год пандемии коронавирус лечили определенной группой антибиотиков, которые назначают и при атипичной пневмонии. Однако за этот период ее штаммы потеряли чувствительность к этим препаратам.

здоровье