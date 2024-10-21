В РФ идут клинические испытания препаратов для генной терапии орфанных заболеваний

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российские ученые проводят клинические испытания лекарственных препаратов для генной терапии орфанных заболеваний. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Курчатовском геномном форуме.
«Генная терапия орфанных заболеваний — сегодня она уже также вошла в нашу практику, есть и отечественные препараты, которые находятся в “клинике”, это не только спинальная мышечная атрофия, но есть и несколько других направлений, по которым мы движемся “, — сказал он.
Кроме того, по его словам, в стране активно занимаются клеточными технологиями, появились клеточные препараты и их производство на базе медицинских организаций.