В РФ идут клинические испытания препаратов для генной терапии орфанных заболеваний

«Генная терапия орфанных заболеваний — сегодня она уже также вошла в нашу практику, есть и отечественные препараты, которые находятся в “клинике”, это не только спинальная мышечная атрофия, но есть и несколько других направлений, по которым мы движемся “, — сказал он.