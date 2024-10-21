Олбани
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На аукцион Sotheby’s впервые выставили картину, созданную роботом

Американский аукционный дом представит на продажу необычный портрет.

Источник: Комсомольская правда

Американский аукционный дом Sotheby’s представит на продажу портрет, созданный человекоподобным роботом Ai-Da. Внешне он напоминает женщину, поэтому получил название в честь ученой Ады Лавлейс.

На портрете изображен математик Алан Тьюринг. Sotheby’s хочет выручить за полотно 120−180 тысяч долларов. Аукцион откроется 31 октября.

Ai-Da станет первым роботом-художником в мире, чья работа выставлена на продажу крупным аукционным домом. Полотно также было представлено в ООН в мае 2024 года.

«Мои работы соответствуют принципам Организации Объединенных Наций, согласно которым ИИ должен использоваться ответственно — за это также выступал Алан Тьюринг», — говорит робот, использующий продвинутую языковую модель ИИ для общения.

В 2022 году робот уже рисовал портреты Билли Айлиш, Дайаны Росс, Кендрика Ламара и Пола Маккартни. Тогда же Ai-Da написал портрет королевы Елизаветы II.