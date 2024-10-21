«Сказка растаяла». Бывший спецназовец, выигравший в романтическом шоу 5,5 млн рублей, рассказал всю правду о проекте

Окончив школу, парень подал документы в спортивно-педагогический техникум. Четыре года Костя познавал азы наставничества. А после ушел в армию. К слову, в спецназ попал спонтанно. Несколько лет грезил стать морпехом и пройти службу во флоте. Казалось, еще немного и мечта станет явью, ведь сибиряка распределили в Калининград. Но после очередной комиссию срочника огорошили.