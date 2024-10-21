«Сказка растаяла». Бывший спецназовец, выигравший в романтическом шоу 5,5 млн рублей, рассказал всю правду о проекте

Попасть в спецназ удается не каждому, ведь боец должен обладать неимоверной выдержкой, навыками выживания, запредельными физическими качествами. Именно такие сильные духом и телом мужчины 24 октября отпразднуют свой профессиональный праздник — День подразделений специального назначения. В преддверии этого дня «Комсомолка» в Иркутске решила напомнить о бывшем спецназовце из Сибири, который принял участие в романтическом шоу, обрел любовь и выиграл 5,5 млн рублей. Подробнее о жизни 31-летнего Константина Белова — в материале КП-Иркутск.
ПОСВЯТИЛ КАРАТЕ 25 ЛЕТ.
«Стану тренером и буду воспитывать бойцов», — еще будучи мальчишкой, Костя определил свое будущее. На эту мечту юного сибиряка вдохновил наставник по карате. Ребенку исполнилось шесть лет, когда отец отвел его в секцию боевых искусств.
— С тренером невероятно повезло. Он смог не только усмирить бунтарский характер, но и превратить в маленького воина, — рассказывает сибиряк. — Глядя на наставника, думал, как же здорово воспитывать простых мальчишек в чемпионов.
Окончив школу, парень подал документы в спортивно-педагогический техникум. Четыре года Костя познавал азы наставничества. А после ушел в армию. К слову, в спецназ попал спонтанно. Несколько лет грезил стать морпехом и пройти службу во флоте. Казалось, еще немного и мечта станет явью, ведь сибиряка распределили в Калининград. Но после очередной комиссию срочника огорошили.
«Вы распределены в другие войска», — услышал Костя. Однако вскоре парень узнал, что его отправляют в спецназ. Тогда злость сменилась на гордость.
— Вернувшись на «гражданку», пошел работать реабилитологом по специальности. А потом в спортклуб тренером. Но 11 лет назад открыл школу для реабилитации травмированных спортсменов. Помогаем восстановиться и привести к чемпионству. Параллельно занимаюсь организацией бойцовских шоу.
ДОЛГИЙ КАСТИНГ.
Премьера шоу «Влюбись, если сможешь» состоялась 10 октября 2022 года на телеканале ТНТ. Место действия — фешенебельная вилла в городе Кейптауне в Южной Африке. По сюжету, 11 участников проекта должны были найти свою половинку. Но без ежедневных испытаний, в которых пары проверяли на искренность, никуда. Интерес подогревал и приз в 5,5 млн руб. Тогда стало известно, что шанс обрести любовь выпал Константину Белову.
Попасть в шоу сибиряку было непросто. Константин за два месяца прошел шесть кастингов. Организаторы то утверждали участие, а потом отменяли. Тогда бывшему спецназовцу пришлось раскрыть все карты личной жизни. Оказалось, тренер был не один год счастливо женат. Но профессиональная травма в 2019 году повлияла на его репродуктивные функции.
— Признавшись о бесплодии жене, приняли решение о расставании. Больше года приходил в себя. Тогда и подал заявку на отбор в новое реалити-шоу.
СКАЗКА РАСТАЯЛА ЧЕРЕЗ ПАРУ ДНЕЙ.
В Южной Африке Константин прожил 52 дня. Большую часть проекта пытался построить отношения с 30-летней владелицей модельного агентства Даной Шторм из Краснодара. Они стали едва ли не единственной парой. Но поняли, что не подходят друг другу. Тогда Константин обратил внимание на новенькую участницу Элю.
— К Дане были непонятные чувства, ведь впервые строил отношения с агрессивной девушкой. Было интересно. Но ссоры и недопонимания привели к расставанию. Тогда между мной и Элей возникли романтические отношения.
Константин половину проекта был уверен, что победа у него в руках. Но к концу проекта в коллективе начались ссоры. Сибиряку не приходилось рассчитывать, что выбывшие ранее участники проголосуют за него из-за различных недопониманий.
— Но мы с Элей выиграли, а любви так и не получилось… Как только приземлились в Москве, сказка растаяла. Деньги, как и договаривались, разделили пополам. Однако свою часть отдал парням из шоу, родителям на бизнес, а остатки ушли на закрытие кредита и небольшие развлечения.
На вопрос о наличии второй половинки Костя отвечает, что сердце его уже занято. Покорила спортсмена фитнес-тренер из Новосибирска Светлана. Оказывается, с сибирячкой бывший спецназовец в отношениях более четырех лет. На момент проекта пара рассталась из-за сильной ссоры. Но летом они вернулись из большого путешествия из Таиланда.