Лукашенко сказал, какие белорусские дороги приведут в порядок в первую очередь

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что следует привести в порядок дороги между районными центрами и агрогородками, передает БелТА.
На данный момент в Беларуси идет реализация масштабной госпрограммы «Дороги Беларуси», для которой 2025 год станет завершающим. В связи с этим на следующую пятилетку в стране разработают новую программу, в рамках которой уже планируется реконструкция дороги М-10 Гомель-Брест, а также завершение строительства автотрассы Минск — Полоцк — Витебск.
Здесь же Лукашенко отметил, что все крупные дороги построены, и есть хорошее сообщение с областными центрами из Минска. При этом глава республики указал, что автодороги не ограничиваются международными и республиканскими трассами. И сказал, какие белорусские дороги приведут в порядок.
— Нам надо районные центры связать с агрогородками — наиважнейший вопрос, если мы хотим, чтобы люди на селе жили и не были обижены. Они этого заслуживают, — подчеркнул он.
В связи с этим Лукашенко сказал предусмотреть в госпрограмме строительство дорог от райцентров ко всем агрогородкам. И заметил, что в течение года власти определяться с агрогородками, где они будут и какие, так как происходит объединение хозяйств. После чего приступят к строительству дорог.
— Более половины дорог уже есть, но их надо модернизировать и привести в порядок, — заметил он.
При этом вице-премьер Анатолий Сивак уточнил, что в числе этих дорог — «300 километров на гравии». На что Александр Лукашенко заметил, что триста километров «это почти ничего».
— Поэтому мы построим с твердым покрытием, а остальные дороги восстановим, — указал он.
Еще президент обратил внимание на существование крупных поселков и деревень, которые обычно находятся на трассах от райцентра до агрогородков. И, сказал, что там, где нет этого, стоит предусмотреть также подъездные дороги с учетом перспектив.
Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал строить скоростные трассы и внедрять струнный транспорт. И также белорусский лидер сказал построить метро к городам-спутникам Минска.
Но еще глава республики сказал создать условия для строительства жилья на селе.