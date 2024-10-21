Лукашенко сказал, какие белорусские дороги приведут в порядок в первую очередь

В связи с этим Лукашенко сказал предусмотреть в госпрограмме строительство дорог от райцентров ко всем агрогородкам. И заметил, что в течение года власти определяться с агрогородками, где они будут и какие, так как происходит объединение хозяйств. После чего приступят к строительству дорог.